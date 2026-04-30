Calciomercato Roma allarme bilancio | Koné e Ndicka verso la cessione
Nel calciomercato della Roma, si parla di una possibile cessione di due calciatori, Koné e Ndicka, a causa di problemi legati al bilancio del club. Manu Koné è tornato sotto la guida di Gian Piero Gasperini, segnando un cambiamento nel finale di stagione. La situazione finanziaria del club sembra aver influito sulle decisioni di mercato riguardo a questi giocatori.
Il ritorno di Manu Koné agli ordini di Gian Piero Gasperini segna un paradosso nel finale di stagione della Roma. Se da un lato il tecnico può finalmente contare sul centrocampista francese, desideroso di accumulare minuti in ottica Mondiali, dall’altro la sua permanenza a Trigoria appare ormai agli sgoccioli. Secondo quanto riferisce La Repubblica, il classe 2001 è infatti il principale indiziato a lasciare il club entro il 30 giugno, una scadenza dettata da ferree esigenze finanziarie piuttosto che da valutazioni di natura tecnica. L’interesse dell’ Inter e i sondaggi provenienti dall’estero potrebbero trasformare il talento della nazionale transalpina nella prima pedina utile per rispettare i parametri del piano di rientro Uefa.🔗 Leggi su Sololaroma.it
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