La corsa della Roma al miliardario traguardo delle plusvalenze | Koné e Ndicka sacrificabili per salvare i gioielli

La Roma sta cercando di aumentare le plusvalenze per rispettare i limiti di bilancio. Per farlo, potrebbe vendere i giocatori Koné e Ndicka. La società valuta le offerte ricevute e decide se sacrificare uno o entrambi per ottenere liquidità. La campagna di mercato si svolge in fretta, con l’obiettivo di rispettare le scadenze imposte dalla normativa. La situazione riguarda esclusivamente le operazioni di cessione di alcuni calciatori.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo La Roma si ritrova costretta ad affrontare una complessa corsa contro il tempo sul fronte del calciomercato estivo per sanare le proprie pendenze di bilancio. Entro la scadenza federale del 30 giugno, la dirigenza capitolina deve infatti registrare plusvalenze per un ammontare complessivo di circa 60 milioni di euro. Come rivelato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per raggiungere questo impegnativo obiettivo finanziario i vertici del club hanno individuato nel centrocampista Manu Konè e nel difensore Evan Ndicka i due principali profili da sacrificare sul mercato per monetizzare nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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