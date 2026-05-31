Il 4Padel Club ha ottenuto la promozione in Serie C Nazionale dopo aver vinto una competizione regionale. La squadra ha conquistato il titolo in una finale disputata di recente, con una prestazione convincente. La vittoria ha portato il club a salire di categoria, segnando un traguardo importante per il movimento sportivo locale. La squadra ha celebrato il risultato con entusiasmo, davanti a un pubblico di tifosi e appassionati.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è un Sannio che vince anche oltre il calcio. E lo fa in quello che è diventato sport, per molti, hobby, per tantissimi. Si tratta del padel, disciplina nella quale si sono tuffati in tantissimi, ex calciatori, ex tennisti, semplici appassionati, curiosi che se ne sono innamorati. E da qui il fiorire di strutture che stanno accogliendo richieste che sono in netto aumento, così come sono in grande incremento anche le società che stanno crescendo via via e si stanno affermando a suon di risultati e vittorie. Tra queste entra il 4Padel Club di Torrepalazzo che, ieri, ha tagliato il traguardo del salto in Serie C Nazionale dopo aver battuto il Boscoreale Padel per 2 a 1 in una sfida di qualificazione accesa e tirata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - 4Padel Club, un successo che vale la promozione in Serie C Nazionale

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