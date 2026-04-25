Con le ultime giornate di Serie A, la corsa per evitare la retrocessione si fa sempre più accesa, anche se nessuna squadra ha ancora matematicamente abbandonato la massima serie. La possibilità di retrocedere comporta comunque conseguenze economiche rilevanti, legate ai cosiddetti paracadute, che possono arrivare fino a 25 milioni di euro per i club che scendono in Serie B. Questi fondi rappresentano una delle variabili da considerare in queste fasi finali del campionato.

Con le ultime giornate di Serie A, la lotta per la salvezza entra nella fase decisiva. Nessuna squadra è ancora matematicamente retrocessa, ma per i club coinvolti resta una variabile importante: il cosiddetto paracadute. Si tratta di un contributo economico introdotto dalla Lega Serie A per attenuare le eventuali perdite della retrocessione in Serie B. La discesa di categoria comporta infatti una riduzione significativa dei ricavi, soprattutto per quanto riguarda i diritti televisivi. L’obiettivo del paracadute è quello di “attutire la caduta” e aiutare i club a gestire il passaggio tra le due categorie, evitando squilibri economici troppo marcati.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Paracadute Serie A, quanto vale la retrocessione: fino a 25 milioni per i club in B

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