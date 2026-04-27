Volley Serie D femminile Vdm Logisteel giornata di festa La vittoria vale la promozione in C
Nel campionato di volley femminile di Serie D, la squadra Vdm Logisteel ha conquistato una vittoria fondamentale contro Normac Genova, chiudendo il match con un risultato di 3-2. La partita si è svolta con set molto combattuti, con i punteggi di 24-26, 25-18, 24-26, 25-8 e 15-10. La vittoria permette alla squadra di ottenere la promozione in Serie C. La formazione schierata comprendeva giocatrici come Parentini, Rossini, Della Bona e Zangani.
Vdm Logisteel 3 Normac Genova 2 (24-26; 25-18; 24-26; 25-8; 15-10) VDM LOGISTEEL: Parentini, Rossini, Della Bona, Posati, Cesqui, Pedrelli, Orlanducci, Mazzocca, Stirbu, Zangani, Salvi, Lucatelli, Guidi. All. Ferraro, Vice Scattina. NORMAC GENOVA: Morelli, Corradi, Tombari, Lertora, Dallera, Fineschi, Galati, Villa, Kaiser, Orlandi, Trovato, Zanoni, Avella. All. Maloberti, Vice Celso. Arbitro: Pennetti SANTO STEFANO MAGRA – Grande festa per la Vdm Logisteel che, dopo una cavalcata spettacolare, conquista con merito la promozione in Serie C femminile e facendo esplodere l’incontenibile gioia di tutti i propri sostenitori che hanno sempre creduto nelle potenzialità delle proprie beniamine.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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