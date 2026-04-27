Volley Serie D femminile Vdm Logisteel giornata di festa La vittoria vale la promozione in C

Nel campionato di volley femminile di Serie D, la squadra Vdm Logisteel ha conquistato una vittoria fondamentale contro Normac Genova, chiudendo il match con un risultato di 3-2. La partita si è svolta con set molto combattuti, con i punteggi di 24-26, 25-18, 24-26, 25-8 e 15-10. La vittoria permette alla squadra di ottenere la promozione in Serie C. La formazione schierata comprendeva giocatrici come Parentini, Rossini, Della Bona e Zangani.