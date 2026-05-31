? Punti chiave Come si intrecciano l'incoronazione di un faraone e la colazione moderna?. Perché il disastro ferroviario di Voghera segna ancora la memoria collettiva?. Chi sono i registi che hanno trasformato il cinema in arte?. Come influisce il nostro punto di vista sulla verità della storia?.? In Breve Accordo U e Cina del 1924 sulla sovranità della Mongolia Esterna.. Disastro ferroviario di Voghera nel 1962 con 63 vittime totali.. Clint Eastwood riceve 5 Oscar e 6 Golden Globe in carriera.. Nascita del regista Paolo Sorrentino e debutto con L'uomo in più nel 2002.. Tra memorie di fede e il peso della storia: il mosaico di questo 31 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 31 maggio: tra l’impero di Ramsete II e l’invenzione dei corn flakes

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