31 maggio | tra l’impero di Ramsete II e l’invenzione dei corn flakes
Il 31 maggio si segnala per due eventi distinti: da una parte, l’incoronazione di un faraone dell’antico impero di Ramsete II, dall’altra, l’invenzione dei corn flakes. In aggiunta, si ricorda il disastro ferroviario di Voghera, che resta impresso nella memoria collettiva. Questi avvenimenti si collocano in epoche e ambiti diversi, ma condividono la data di svolgimento.
? Punti chiave Come si intrecciano l'incoronazione di un faraone e la colazione moderna?. Perché il disastro ferroviario di Voghera segna ancora la memoria collettiva?. Chi sono i registi che hanno trasformato il cinema in arte?. Come influisce il nostro punto di vista sulla verità della storia?.? In Breve Accordo U e Cina del 1924 sulla sovranità della Mongolia Esterna.. Disastro ferroviario di Voghera nel 1962 con 63 vittime totali.. Clint Eastwood riceve 5 Oscar e 6 Golden Globe in carriera.. Nascita del regista Paolo Sorrentino e debutto con L'uomo in più nel 2002.. Tra memorie di fede e il peso della storia: il mosaico di questo 31 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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