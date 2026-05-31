Accadde oggi | 31 maggio Ramses II è incoronato faraone

Da fremondoweb.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 31 maggio, Ramses II fu incoronato faraone. Durante il suo regno, ordinò la costruzione di numerosi monumenti, tra cui il tempio di Luxor. La sua figura è tra le più significative dell’Antico Egitto.

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Ramses II è una delle figure più importanti della storia dell’Antico Egitto. Chiamato anche Ramses il Grande, era il faraone dall’inconfondibile capigliatura rossa, che salì al trono giovanissimo, succedendo a suo padre Sethi I, il cui regno durò 66 anni, dal 31 maggio 1279 a.C., avendo modo, nel frattempo, di celebrare ben 14 giubilei sed, e che morì alla veneranda età di 92 anni. Un regno che durò talmente tanto che oggi gli egittologi chiamano l’intero periodo dinastico Epoca Ramesside.Fu il faraone delle grandi opere pubbliche: fece costruire numerosissimi monumenti di rilevante importanza, come il Tempio di Luxor, il Tempio di Amon a Karnak, il Ramesseo, il complesso templare fatto edificare sulla riva sinistra del Nilo, fra Gurna e il deserto, noto fin dal XIX secolo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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