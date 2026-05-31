Il 31 maggio, Ramses II fu incoronato faraone. Durante il suo regno, ordinò la costruzione di numerosi monumenti, tra cui il tempio di Luxor. La sua figura è tra le più significative dell’Antico Egitto.

Ramses II è una delle figure più importanti della storia dell’Antico Egitto. Chiamato anche Ramses il Grande, era il faraone dall’inconfondibile capigliatura rossa, che salì al trono giovanissimo, succedendo a suo padre Sethi I, il cui regno durò 66 anni, dal 31 maggio 1279 a.C., avendo modo, nel frattempo, di celebrare ben 14 giubilei sed, e che morì alla veneranda età di 92 anni. Un regno che durò talmente tanto che oggi gli egittologi chiamano l’intero periodo dinastico Epoca Ramesside.Fu il faraone delle grandi opere pubbliche: fece costruire numerosissimi monumenti di rilevante importanza, come il Tempio di Luxor, il Tempio di Amon a Karnak, il Ramesseo, il complesso templare fatto edificare sulla riva sinistra del Nilo, fra Gurna e il deserto, noto fin dal XIX secolo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 31 maggio, Ramses II è incoronato faraone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Accadde oggi: 18 maggio, Federico II di Svevia è re di SiciliaIl 18 maggio si ricorda il momento in cui Federico II di Svevia salì al trono di Sicilia.

Accadde oggi: 2 aprile, muore Papa Giovanni Paolo IIIl 2 aprile segna la data della morte di Papa Giovanni Paolo II, figura che ha lasciato un'impronta significativa nel panorama mondiale.

Argomenti più discussi: Almanacco | Domenica 31 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; I giochi dei nonni a Castelsecco, il concerto de Le Stanze dell'Opera e la pedalata al Corsalone; Genoeser Visual Days 2026, dal 29 al 31 maggio; L'oroscopo di domenica 31 maggio 2026: le stelle sotto la Torre.

Buongiorno da Positanonews: i nostri servizi, contatti e social network. Accadde oggi 27 maggio positanonews.it/2026/05/buongi… #Buongiorno #Positanonews #EventiStorici #Cultura #Italia x.com