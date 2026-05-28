Bari ultimo weekend di maggio tra concerti fumetti e spettacoli | tutti gli eventi del 30 e 31 maggio 2026

Il fine settimana del 30 e 31 maggio 2026 a Bari e provincia sarà caratterizzato da numerosi eventi, tra concerti, spettacoli e mostre di fumetti. Sono previsti diversi appuntamenti aperti a tutte le età, con manifestazioni che coinvolgeranno il centro cittadino e le aree limitrofe. La città ospiterà attività culturali e ricreative distribuite lungo tutto il weekend, offrendo opportunità di intrattenimento per residenti e visitatori.

L’ultimo weekend di maggio 2026 a Bari e in provincia si preannuncia ricchissimo di eventi, spettacoli e appuntamenti imperdibili per tutte le età. Dal grande show di droni nello stadio San Nicola ai festival dedicati al fumetto e al gaming, passando per mercatini internazionali, teatro, danza. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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LITFIBA al Concerto del 1 Maggio 2026

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