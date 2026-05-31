2 giugno Festa della Repubblica a rischio temporali | più colpito il Centro Nord
Per il 2 giugno, la Festa della Repubblica potrebbe essere interessata da temporali nel Centro Nord. Le temperature elevate degli ultimi giorni, fino a 10°C sopra la media, sono destinate a diminuire, lasciando spazio a condizioni di maltempo. Nei prossimi giorni, sono previste piogge intense e temporali in alcune aree del Paese, con il rischio di fenomeni violenti.
Le temperature estreme di questi ultimi giorni, fino a 9-10°C sopra la media, lasceranno il posto, nei prossimi giorni, alla possibilità di forti temporali. L'ultima domenica del mese di maggio trascorre infatti all’insegna del caldo intenso e del sole, tanto che in città come Milano, Bologna, Firenze, Bari, Palermo e Cagliari i valori massimi saliranno intorno ai 30°C. Tuttavia la situazione è destinata a cambiare nel corso della giornata, specialmente sulle aree montuose. L’instabilità prenderà il sopravvento tra il pomeriggio e la serata, con possibili temporali su Alpi e Prealpi, spiega Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. Con l’inizio della prossima settimana avverrà un cambio di circolazione ancora più deciso a causa del passaggio di un fronte temporalesco causato da un ciclone di origine atlantica. 🔗 Leggi su Feedpress.me
METEO: STOP AL CALDO, CROLLO TERMICO E FORTI TEMPORALI SULL'ITALIA IL PONTE DEL 2 GIUGNO - ANALISI
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