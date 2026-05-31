Nella notte tra venerdì e sabato, alcuni cavalli sono stati trovati liberi sulla Cristoforo Colombo, una strada principale dell’Eur. I cavalli sono stati visti correre in modo disordinato, attirando l’attenzione di passanti e forze dell’ordine. Non sono stati segnalati incidenti né feriti. Non ci sono informazioni su come siano fuggiti o se siano stati recuperati.

Ma che ci fa un branco di cavalli che corrono liberi- forse spensierati non tanto - sulla Cristoforo Colombo, una delle vie più importanti dell’Eur nella Capitale? È la notte tra venerdì e sabato, in questa rovente coda di maggio che ha spinto molti romani al mare. Ecco che sui social cominciano a rimbalzare questi filmati dei destrieri che sfrecciano al pari delle Smart o delle automobiline per gli under 18. Chi riprende strepita o rimane meravigliato da questa scena incredibile. Un po’ film di Sorrentino, un po’ nobilitazione della realtà. CITTÀ O ZOO? Eh sì, perché Roma di animali che scorrazzano nei posti più improbabili (spesso mettendo in pericolo le persone) ne ha messi in elenco tanti, certificati o meno che fossero gli avvistamenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 2 giugno, "cavalli disertori contro la destra": equini in fuga, la sinistra si esalta

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