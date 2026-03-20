Per il referendum del 22 e 23 marzo, le liste saranno uniche e composte da uomini e donne in ordine alfabetico. È la prima volta dal 1946 che si adottano queste modalità di presentazione. La modifica riguarda sia le liste dei candidati maschili che femminili, che saranno integrate in un unico elenco, eliminando la separazione tradizionale tra i due sessi. La novità interessa le procedure di presentazione e approvazione delle liste elettorali.

Sarà la prima volta nella storia delle elezioni che gli elettori italiani non saranno divisi tra uomini e donne. Al referendum di domenica 22 e lunedì 23 marzo, quello riguardante la riforma Costituzionale sulla Giustizia, i votanti saranno inseriti in liste uniche, redatte in ordine alfabetico. Era già accaduto a livello regionale, ma è la prima volta che la novità si applica a livello nazionale. I votanti non più divisi tra uomini e donne È stato l’emendamento, di cui è firmataria la senatrice del Pd Cecilia D’Elia, al decreto-legge 27 del 2025 a introdurre la modica. Il cosiddetto decreto elezioni elimina la distinzione tra uomini e donne al seggio, prevedendo liste uniche in ordine alfabetico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Per il referendum del 22 e 23 marzo liste uniche per uomini e donne in ordine alfabetico, prima volta dal 1946

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