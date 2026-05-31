Una bambina di 12 anni è stata aggredita due volte in pochi giorni da coetanee a Guastalla, vicino a Reggio Emilia. Le aggressioni sono state filmate con un cellulare e si sono verificate in luoghi pubblici. La prima aggressione si è verificata in un'area aperta, mentre la seconda è avvenuta in un cortile scolastico. Le immagini sono state condivise sui social media, attirando l'attenzione di testimoni e autorità. La polizia sta indagando sull'accaduto.

Una ragazzina di 12 anni è stata vittima di una doppia, violenta aggressione da parte di alcune coetanee a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. I drammatici episodi si sono consumati nel giardino che circonda la basilica di Pieve, in una zona riparata e nascosta alla vista della strada e dall’ingresso dell’oratorio parrocchiale. La vittima ha riportato un colpo di frusta, varie ecchimosi e una frattura allo sterno, con una prognosi complessiva di 15 giorni. 12enne aggredita due volte in pochi giorni da coetanee I filmati e i compagni che facevano "il tifo" Cosa ha detto la madre della vittima 12enne aggredita due volte in pochi giorni... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 12enne aggredita due volte in pochi giorni da compagne a Guastalla vicino Reggio Emilia: filmata col cellulare

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