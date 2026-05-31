Il costo di produzione del videogioco 007: First Light equivale a quello di un film di James Bond. Le cifre spese per realizzarlo sono state così elevate da sorprendere, evidenziando un investimento senza precedenti nel settore dei videogiochi. Questa somma riflette un budget molto superiore alla media, portando a confronti con produzioni cinematografiche di grande calibro. La cifra spesa ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati.

Quando un videogioco costa quanto un film di James Bond, qualcosa di straordinario sta accadendo nell’industria. 007 First Light non è solo l’ultima avventura interattiva della spia più famosa del cinema: è un monumento all’ambizione di IO Interactive, uno studio danese che ha deciso di giocare il tutto per tutto puntando su cifre da blockbuster hollywoodiano. Secondo quanto riportato da DR, l’emittente radiotelevisiva pubblica della Danimarca, e confermato da TV 2, seconda rete nazionale del paese scandinavo, lo sviluppo di 007 First Light (gioco che ha una sequenza d’apertura con Lana Del Rey ) ha richiesto un investimento di 1,3 miliardi di corone danesi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - 007: First Light è costato come un film di James Bond: le cifre lasciano senza parole

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007 First Light – Patrick Gibson (James Bond) Cast Sessions

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