Roland Garros oggi Zverev-Halys – Diretta

Oggi al Roland Garros, Alexander Zverev affronta Quentin Halys nel terzo turno del torneo. La partita si svolge venerdì 29 maggio e viene trasmessa in diretta tv e streaming. È la prima volta che il tennista tedesco torna in campo al torneo dopo un infortunio. La sfida si svolge sui campi di Parigi, con Zverev che cerca di avanzare nel torneo.

(Adnkronos) – Alexander Zverev torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 29 maggio, il tennista tedesco sfida il francese Quentin Halys – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam di Parigi. Zverev, che vuole approfittare della sconfitta di Jannik Sinner per provare a portare a casa il suo primo. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Alexander Zverev Takes on Terence Atmane | Madrid 2026 Highlights

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