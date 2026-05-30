La Russia ha iniziato a utilizzare i territori occupati come piattaforme di azione ibrida contro l’Europa. Le autorità russe stanno implementando strategie di destabilizzazione, coinvolgendo attività di guerra informatica, disinformazione e operazioni di sabotaggio. Queste azioni mirano a creare zone di influenza e a indebolire le capacità di risposta dei paesi europei. Le operazioni si svolgono in aree di confine e in territori sotto controllo russo, con l’obiettivo di alterare l’equilibrio politico e militare nella regione.

Roma, 30 mag – Dopo anni di guerra lampo, ci siamo abituati ad una quantità di immagini che sono diventate ormai familiari: trincee, radure fangose e boschi colpiti dai droni FPV, città bombardate, esperti – o sedicenti tali – di geopolitica che illustrano mappe evidenziate di rosso e blu in salotti televisivi, fra un’emergenza climatica e un consiglio comunale commissariato. È la guerra, e comporta oggi anche questo tipo di narrazione visiva. Sotto la superficie del conflitto sta tuttavia emergendo un’altra dimensione, meno spettacolare e più inquietante: quella delle grey zone, le “zone grigie” dove guerra, criminalità, propaganda e instabilità amministrativa iniziano a fondersi. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Zone grigie e guerra ibrida: la Russia trasforma i territori occupati in piattaforme di corrosione dell’Europa

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Francesco Cosimato: «Guerra ibrida: il bersaglio siamo noi»

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