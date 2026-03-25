Un'inchiesta pubblicata da Politico Europe ha svelato l'esistenza di reti di reclutamento e addestramento legate alla Russia in Moldova, coinvolte in operazioni di destabilizzazione. La regione si trova al centro delle tensioni tra Mosca e l’Occidente, con notizie di campi segreti e riferimenti a ex uomini di un'organizzazione paramilitare. La situazione contribuisce a una crescente preoccupazione per le attività di influenza e destabilizzazione nella zona.

La Moldova è tornata al centro delle tensioni geopolitiche tra Russia e Occidente. Un’inchiesta pubblicata da Politico Europe ha rivelato l’esistenza di reti di reclutamento e addestramento legate a Mosca utilizzate per operazioni di destabilizzazione. Le autorità moldave e i partner occidentali ritengono che il Paese sia diventato un laboratorio per testare tecniche di interferenza che combinano propaganda, finanziamenti occulti, sabotaggi e operazioni clandestine. I pubblici ministeri moldavi sostengono che tale Anatoli Prizenco abbia agito come reclutatore all'interno di una rete più ampia, con base all'estero, che è stata ora smantellata. La rete addestrava decine di persone come agenti per campagne legate alla Russia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Campi segreti, ex uomini della Wagner e la nuova guerra ibrida: la rete russa alle porte dell’Europa

Articoli correlati

“Russia invia migranti in Europa con i tunnel segreti”, la guerra ibrida di Putin(Adnkronos) – La Russia sta inviando migranti attraverso tunnel sotterranei dalla Bielorussia verso l'Europa come parte della sua guerra ibrida...

La nuova guerra ombra di Mosca: così la rete Wagner recluta giovani europei per sabotare la NatoPrima il reclutamento online poi sabotaggi mirati: l’intelligence russa avrebbe riattivato vecchie reti clandestine della Wagner per colpire in...

Aggiornamenti e notizie su Campi segreti

Gli ex di Uomini e Donne contro Solimeno e De Ioannon: Il più pulito ha la rogna, Il Karma fa giri immensiLe recenti rivelazioni di Ciro Solimeno sugli incontri segreti con Martina De Ioannon hanno innescato una reazione a catena da parte di alcuni ex corteggiatori di Uomini e Donne: tra questi, Gianluca ... fanpage.it

Ciro Solimeno e Martina De Ioannon, incontri segreti a Uomini e Donne/ La reazione dell’ex Raul DumitrasRaul Dumitras commenta le rivelazioni fatte da Ciro Solimeno sul trono di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. Sulla storia tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon si sono riaccesi i riflettori dopo le ... ilsussidiario.net