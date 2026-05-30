Zoagli uomo si suicida buttandosi sotto un treno circolazione interrotta treni con oltre 200 minuti di ritardo - VIDEO

Un uomo si è suicidato gettandosi sotto un treno sulla linea tirrenica, causando l’interruzione della circolazione ferroviaria. Il treno, un intercity diretto a Rapallo e poi a Milano Centrale, è rimasto fermo, con oltre 200 minuti di ritardo per i collegamenti. La sospensione della circolazione ha coinvolto tutto il nodo ligure, provocando disagi e ritardi sui treni in transito sulla tratta.

Il treno intercity era diretto a Rapallo, con destinazione finale Milano Centrale. La circolazione ferroviaria sulla linea tirrenica è stata immediatamente sospesa, con ripercussioni pesantissime su tutto il nodo ligure. I treni accumulano ritardi superiori ai 200 minuti La Liguria è spaccata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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