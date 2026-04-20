Scontro tra treni sulla Milano-Genova l’urto tra un regionale e un treno merci | circolazione sospesa e ritardi fino a 200 minuti

Lunedì mattina sulla linea Milano-Genova si è verificato un incidente tra un treno regionale e un treno merci, causando l’interruzione del traffico ferroviario. La circolazione è stata sospesa e si registrano ritardi fino a 200 minuti per i treni in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità competenti per gestire la situazione e ripristinare la normale circolazione.

Lunedì mattina di caos e ritardi per migliaia di pendolari e viaggiatori sulla direttrice Milano-Genova. Alle 8:20, un «leggero contatto» tra un treno regionale della linea S13 e un treno merci in sosta ha mandato completamente in tilt la circolazione ferroviaria tra la Lombardia e la Liguria. L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra le stazioni di Locate (Milano) e Certosa (Pavia), proprio nell’ora di punta per chi si sposta verso il capoluogo lombardo. Lo scontro. Secondo la ricostruzione fornita da Trenitalia, il convoglio regionale stava uscendo dalla stazione a una velocità ridotta, circa 30 kmh, quando ha urtato il treno merci che si trovava fermo sui binari.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Urto tra treni tra Locate e Certosa, circolazione sospesa tra Milano e Genova: ritardi fino a 200 minutiIncidente ferroviario tra Locate (Milano) e Certosa (Pavia): un treni merci si è scontrato con un treno della linea S13.

Leggi anche: Pavia, impatto tra un treno merci e un regionale: interrotta la circolazione sull'asse Milano-Genova | I treni coinvolti

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Tragedia nei pressi di una stazione a Milano, uomo travolto e ucciso da un treno; Una persona investita da un treno lungo la linea ferroviaria Pescara-Ancona; Treni, stop circolazione a Milano Sud: intervento della polizia a Rogoredo; Lavori sul nodo di Voltri: il 13 e 14 aprile modifiche alla circolazione ferroviaria tra Genova, Savona e Ventimiglia.

Scontro tra treni sulla linea Milano-Genova: circolazione in tilt e ritardi fino a tre oreLeggero urto a Locate tra un regionale S13 e un convoglio merci in sosta: passeggeri illesi, ma traffico sospeso e bus sostitutivi tra Pavia e Certosa ... lavocedigenova.it

Urto tra treni a Pavia, riprende la circolazione tra Milano e Genova: ritardi e cancellazioni. La situazioneLa circolazione ferroviaria è stata sospesa dalle ore 8,30 tra Milano e Genova a causa di un problema tecnico verificatosi a Pavia. In corso le verifiche tecniche sulla linea. Trenitalia informa che i ... primocanale.it

Un urto tra un treno merci e un treno della linea S13 avvenuto questa mattina tra le stazioni di Locate (Milano) e Certosa (Pavia) sta provocando pesanti ritardi alla circolazione ferroviaria che è stata sospesa lungo la linea Milano-Genova. Rfi spiega che c'è - facebook.com facebook

Olimpiadi 2036, l’asse Torino-Milano-Genova lancia la sfida: verso una candidatura unitaria x.com