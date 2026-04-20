Pavia impatto tra un treno merci e un regionale | interrotta la circolazione sull' asse Milano-Genova | I treni coinvolti

A Pavia si è verificato un incidente tra un treno merci e un treno regionale, causando l'interruzione della circolazione sull'asse tra Milano e Genova. Secondo le prime ricostruzioni, i due convogli sarebbero stati coinvolti in un “leggero contatto”. Diversi treni sono stati coinvolti o hanno subito variazioni di percorso, e ancora non si conoscono dettagli sulle eventuali ferite o danni. La circolazione ferroviaria rimane temporaneamente sospesa nella zona.

Un treno merci e un regionale si sono scontrati intorno alle 8.20 mentre viaggiavano sulla linea che collega Milano a Pavia. L'urto, avvenuto tra le stazioni di Locate e Certosa e che non ha avuto alcuna conseguenza per i passeggeri dei convogli, ha costretto Trenitalia a sospendere la circolazione sull'asse Milano-Genova. Al momento si registrano cancellazioni e pesanti ritardi alla circolazione ferroviara., Secondo quanto ricostruito da Rfi, i due convogli sarebbero stati protagonisti di un "leggero contatto". Il regionale della linea S13 stava uscendo dalla stazione a velocità limitata, intorno ai 30 chilometri orari. L'impatto è avvenuto contro un convoglio merci che in quel momento era fermo sui binari.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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