Zirkzee-Roma mercato ribaltato | lo United svende la Juve è ferma su Vlahovic

Il Manchester United avrebbe deciso di svendere l'attaccante Joshua Zirkzee, con la Roma interessata a ingaggiarlo. La Juventus, invece, non ha ancora preso una decisione su Vlahovic e si mantiene ferma. La trattativa per Zirkzee sembra in fase avanzata, mentre i bianconeri non hanno ancora mostrato segnali concreti sul futuro dell’attaccante serbo. Il mercato estivo si muove con diverse trattative ancora in fase di definizione.

La versione che circola per la nuova stagione di calciomercato della Roma, dipinge i giallorossi a caccia di Joshua Zirkzee, con la Juventus pronta a beffarli sul più bello. Eppure i fatti raccontano una storia diversa. A presentarsi sull’uscio della Serie A è il Manchester United. Sono gli inglesi a muoversi, non Trigoria. Un’inversione di rotta che ridisegna completamente gli equilibri della trattativa. Cinque mesi fa, Massara giocava in difesa. I Red Devils pretendevano tra i 40 e i 45 milioni, chiudevano la porta al prestito secco e pretendevano di sostituire l’attaccante prima di lasciarlo partire. Così l’operazione naufragò nel nulla. Oggi lo scenario è completamente diverso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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