In vista della prossima estate, Joshua Zirkzee potrebbe lasciare il Manchester United. L’attaccante olandese, che non ha trovato spazio in squadra, è stato richiesto da altri club. Il Manchester United ha richiesto circa 25 milioni di euro per la cessione del giocatore. La trattativa potrebbe portare a un trasferimento nei prossimi mesi.

Joshua Zirkzee potrebbe lasciare il Manchester United l’estate prossima. L’olandese non è riuscito a trovare lo spazio desiderato neppure in seguito al cambio di allenatore. La Roma resta alla finestra, soprattutto se l’affare dovesse chiudersi per una cifra attorno ai 25 milioni di euro. Zirkzee, il ritorno in Serie A è sempre più plausibile. L’esonero di Amorim a gennaio, con conseguente arrivo di Carrick sulla panchina dei Red Devils, ha cambiato drasticamente le sorti della trattativa che avrebbe portato Zirkzee a Roma. Il calciatore sperava di rilanciarsi sotto la guida del nuovo tecnico, ma questa possibilità non c’è stata. Per questo, secondo Tuttosport, l’olandese si sarebbe deciso a lasciare l’Inghilterra per tornare nel campionato che più lo ha valorizzato, la Serie A. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, arriva Zirkzee in estate? Lo United chiede 25 milioni

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