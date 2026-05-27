Zerocalcare ha concluso la sua serie animata su Netflix con “Due Spicci”, considerata la più intensa, matura e sincera dell’autore. La produzione si distingue per un tono più cupo e realistico rispetto alle opere precedenti, affrontando tematiche delicate con un approccio diretto. La serie si compone di episodi che mostrano un’evoluzione nel modo di raccontare, con un’attenzione particolare a emozioni e riflessioni adulte.

Con Due Spicci Zerocalcare chiude idealmente il suo percorso animato su Netflix e lo fa con la serie più dolorosa, lucida e adulta che abbia mai realizzato. Dopo Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, Michele Rech torna a raccontare Rebibbia, gli amici di sempre e quella generazione cresciuta aspettando un futuro che non è mai arrivato davvero. Ma stavolta qualcosa è cambiato: non c’è più l’illusione che basti una birra, una battuta o un po’ di ironia per sistemare tutto. Due Spicci è una serie che parla di debiti. Economici, certo, ma soprattutto emotivi. Dei “buffi” che ci trasciniamo dietro da anni, delle responsabilità rimandate, delle paure che continuiamo a nascondere sotto il tappeto mentre fingiamo di essere ancora ragazzi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Due Spicci, la recensione: Zerocalcare firma la sua serie più amara, matura e sincera

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