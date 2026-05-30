Un artista ha commentato la posizione di un cantautore, sottolineando che schierarsi forzatamente potrebbe essere dannoso. Ha aggiunto che è positivo quando una figura pubblica utilizza la propria voce per comunicare messaggi rilevanti. La riflessione si è concentrata sull’importanza di non forzare le opinioni e di rispettare le scelte di ciascuno nel modo di esprimersi pubblicamente. Nessun altro dettaglio o nome è stato menzionato nel discorso.

“Se c’è una persona che ha una voce pubblica e la usa per dire cose importanti io sono contento, ma la pretesa di farglielo fare per forza a una persona che non se la sente e che magari dice così per avere il plauso, dei like o zittire gli altri, non è una cosa che fa bene neanche alla causa stessa”. Lo ha detto Michele Rech in arte Zerocalcare, a margine del Best Movie Day a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle parole di Francesco De Gregori che nei giorni scorsi si era detto in “imbarazzo” quando personaggi dello spettacolo scelgono di schierarsi in maniera netta su questioni internazionali. Questo articolo Zerocalcare:... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Zerocalcare: De Gregori Schierarsi per forza non fa bene a causa

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