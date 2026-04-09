Forza Italia Galliani | Barelli? Discussione interna fa bene

In un'intervista, un rappresentante di Forza Italia ha commentato la situazione interna al partito, precisando che non ci sono movimenti di calciomercato tra i membri. Ha inoltre affermato che il clima è sereno e che una discussione moderata viene vista come positiva. La dichiarazione è arrivata in seguito a notizie di possibili cambiamenti o tensioni all’interno del gruppo politico.

Home > Video > “Non c’è calciomercato all’interno di Forza Italia, c’è serenità e un minimo di discussione fa bene, niente di complicato”. Così il senatore di Forza Italia Adriano Galliani, commentando all’esterno della Camera dei Deputati la questione relativa alla possibile sostituzione di Paolo Barelli come capogruppo del partito. , invece, sulle vicende calcistiche legate agli avvicendamenti al vertice della Federcalcio. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Forza Italia, Galliani: "Barelli? Discussione interna fa bene" Leggi anche: Forza Italia, Marina Berlusconi chiede il rinnovamento. Caccia a volti nuovi, ma Barelli resta Marina Berlusconi inviperita coi vertici di Forza Italia dopo il Referendum, Gasparri e Barelli a rischioMarina Berlusconi, principale finanziatrice di Forza Italia, starebbe spingendo per le dimissioni dei capigruppo al Senato e alla Camera del partito,... Si parla di: Il cerchio magico di Marina Berlusconi e la road map per la ‘nuova’ Forza Italia. Forza Italia, Galliani: Barelli? Discussione interna fa bene(LaPresse) Non c’è calciomercato all’interno di Forza Italia, c’è serenità e un minimo di discussione fa bene, niente di complicato. Così ... stream24.ilsole24ore.com Tutte le grane di Forza Italia: Barelli, Martusciello, D’Attis, i congressi, le tessere e i territoriDomani a Milano l'atteso incontro tra Antonio Tajani e Marina Berlusconi: la mappa delle fibrillazioni dentro Forza Italia ... policymakermag.it