Zelensky onora i filonazisti che fecero strage di ebrei e polacchi Varsavia s’infuria la Ue tace

Notizia in breve

Il presidente ha celebrato figure storiche accusate di aver commesso massacri di ebrei e polacchi. La reazione di Varsavia è di forte sdegno, mentre l’Unione Europea non ha commentato. La vicenda ha causato tensioni tra i governi e ha scatenato proteste ufficiali. Nessuna dichiarazione è arrivata da istituzioni europee o polacche fino a questo momento. La controversia si inserisce in un clima di crescente nervosismo diplomatico.