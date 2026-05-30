Zelensky onora i filonazisti che fecero strage di ebrei e polacchi Varsavia s’infuria la Ue tace
Il presidente ha celebrato figure storiche accusate di aver commesso massacri di ebrei e polacchi. La reazione di Varsavia è di forte sdegno, mentre l’Unione Europea non ha commentato. La vicenda ha causato tensioni tra i governi e ha scatenato proteste ufficiali. Nessuna dichiarazione è arrivata da istituzioni europee o polacche fino a questo momento. La controversia si inserisce in un clima di crescente nervosismo diplomatico.
Una nuova, grave crisi diplomatica è esplosa negli ultimi giorni – nel silenzio tombale dei media mainstream – tra Polonia e Ucraina dopo che il presidente Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto che conferisce il titolo onorifico di “Eroi dell’UPA” al Centro Indipendente di Operazioni Speciali “Nord” delle Forze Armate ucraine. L’UPA (Esercito Insurrezionale Ucraino) è un’organizzazione nazionalista della Seconda Guerra Mondiale, considerata in Polonia come responsabile di un genocidio ai danni della popolazione civile polacca. Ucraina-Polonia, scontro sulla Seconda Guerra Mondiale. La decisione ha suscitato una durissima reazione da parte delle autorità polacche. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Zelensky a Davos Europa evita di agire, ha bisogno di forze armate unite
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