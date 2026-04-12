Peter Magyar effettuerà il suo primo viaggio all’estero con destinazione Varsavia, seguito da Bruxelles. L’obiettivo è ottenere lo sblocco dei fondi europei. La visita si inserisce in un percorso volto a discutere questioni legate ai finanziamenti comunitari. Dopo Varsavia, il rappresentante si recherà nella capitale belga per incontrare le autorità competenti. La missione si svolge in un momento di attenzione sulle risorse europee destinate a progetti nazionali.

Il primo viaggio di Peter Magyar all'estero sarà a Varsavia, poi si recherà a Bruxelles per chiedere di "sbloccare i fondi Ue". Lo ha detto il leader di Tisza in piazza Batthyany, a Budapest, celebrando la vittoria su Viktor Orban. "L' Ungheria sarà un alleato forte dell' Ue e della Nato ", ha ribadito.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Magyar, 'primo viaggio a Varsavia, poi a Bruxelles per sbloccare i fondi Ue'

Calabria: mozione per sbloccare fondi UE dopo il maltempoUna mozione unanime del Consiglio regionale della Calabria punta a sbloccare risorse europee per i danni del maltempo.

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