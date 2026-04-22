Il presidente del paese ha ribadito l'importanza di sbloccare il pacchetto di aiuti europei da 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina, sottolineando la sua centralità per il sostegno alla regione. La richiesta arriva in un momento di attesa e di negoziati tra le istituzioni europee e le autorità del paese. La questione riguarda la pronta disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per le attività di assistenza e supporto.

(LaPresse) “È fondamentale che il pacchetto di aiuti europei da 90 miliardi di euro per l’Ucraina venga sbloccato. Non ci possono essere più motivi per bloccarlo”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “L’Ue ha chiesto all’Ucraina di riparare l’oleodotto Druzhba, distrutto dalla Russia. Lo abbiamo riparato. Ci auguriamo che anche l’Ue rispetti gli impegni presi”, ha spiegato. “Da tempo non si registrano progressi nemmeno sull’imposizione di nuove sanzioni contro la Russia per questa guerra, il che è particolarmente problematico ora che gli Stati Uniti stanno allentando le restrizioni. Bisogna mantenere la pressione affinché i russi non si sentano liberi di condurre la guerra impunemente”, ha aggiunto.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: "Fondamentale che pacchetto Ue da 90 miliardi venga sbloccato"

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