La Polonia ha deciso di revocare l'onorificenza dell’Aquila Bianca a Zelensky. La misura segue un decreto ucraino che modifica i rapporti con Varsavia. La decisione polacca ha suscitato reazioni e riaperto vecchie tensioni tra i due paesi. La revoca dell’onorificenza avviene in un momento di tensione tra le due nazioni, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle motivazioni specifiche.

? Domande chiave Perché la Polonia ha deciso di revocare l'onorificenza a Zelensky?. Quali ferite storiche riapre il decreto ucraino sui rapporti con Varsavia?. Chi sono i responsabili del massacro citato dagli storici polacchi?. Come influirà questa crisi diplomatica sul sostegno militare all'Ucraina?.? In Breve Varsavia prevede la riunione del Capitolo dell'Ordine per l'8 giugno prossimo.. La storiografia polacca cita 100.000 vittime civili tra il 1943 e il 1945.. La storica Marta Havryshko critica la celebrazione del collaborazionista Andriy Melnyk.. Il massacro del 11 luglio 1943 colpì 99 villaggi in Volinia e Galizia.. Zelensky conferisce il titolo di Eroi dell’UPA al Centro Nord: Varsavia avvia la revoca dell’Ordine dell’Aquila Bianca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zelensky e l’UPA: la Polonia chiede la revoca dell’Aquila Bianca

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Konfederacja: da odwoania ambasadora po hodzie dla UPA

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@ZelenskyyUa @donaldtusk @KremlinRussia_E #PUTIN -sotto revisione onorificenze polacche -presidenteVolodymyr Zelensky -capo dello Stato polacco, Karol Nawrocki dell’Ordine dell’Aquila Bianca -intitolare unità militare Sec.G.M. tra cui l’Upa -Polonia d x.com

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