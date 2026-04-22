Caso Ilaria Gibelli | il centrodestra chiede la revoca ufficiale dell' incarico dopo le frasi contro i cattolici

Le opposizioni del Comune di Genova hanno depositato una richiesta ufficiale per revocare l’incarico conferito all’avvocata, che si occupa di questioni legate all’ambito LGBTQIA+. La decisione arriva dopo che sono state diffuse alcune frasi dell’avvocata rivolte ai cattolici, considerate offensive dal centrodestra. La richiesta di revoca è stata presentata dai gruppi consiliari di opposizione, che chiedono una risposta immediata.

I gruppi consiliari di opposizione del Comune di Genova hanno presentato una richiesta formale di revoca immediata dell’incarico conferito all’avvocata Ilaria Gibelli, consulente dell’amministrazione per le tematiche Lgbtqia+.La richiesta, protocollata oggi e indirizzata alla sindaca Silvia Salis.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Bufera sul post della consulente Lgbtqia+ Ilaria Gibelli: "Partiti cattolici razzisti e omofobi"Polemica politica a Genova per una storia pubblicata su Instagram da Ilaria Gibelli, consulente del Comune per le tematiche Lgbtqia+, che ha definito... Genova, bufera sul post social della consulente Lgbtqia+ Ilaria Gibelli, "Partiti cattolici razzisti e omofobi"Polemica politica a Genova per una storia pubblicata su Instagram da Ilaria Gibelli, consulente del Comune per le tematiche Lgbtqia+, che ha definito... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bufera su Ilaria Gibelli, Cavo: Parole gravissime sui cattolici, Salis la pensa come lei?; Bufera sul post della consulente Lgbtqia+ Ilaria Gibelli: Partiti cattolici razzisti e omofobi; Caso Gibelli, Rosso (FdI): Salis revochi la consulenza pagata con i soldi pubblici; Le grane di Salis (la consulente Lgtbqia) e quelle di Bucci (a Bruxelles con il marchio del Piemonte). Caso Gibelli, il centrodestra chiede ufficialmente la revoca del suo incarico LGBTQIA+Il Gibelligate rimbalza e risuona in via Garibaldi, dopo la storia pubblicata dall'avvocata genovese sul proprio profilo social. Nella giornata di ieri Ilaria Gibelli, avvocato e da sempre vicina alla ... primocanale.it Genova, il caso Gibelli diventa un test per la giunta. E l'intervistacattolica di Salis aumenta l'imbarazzoNon è solo una polemica social. Il caso esploso a Genova attorno a Ilaria Gibelli, consulente del Comune per le politiche Lgbtqia+, è diventato in poche ore un banco di prova politico per la giunta gu ... primocanale.it Genova, bufera politica su Ilaria Gibelli e il post anti cattolici - facebook.com facebook La consulente di #SilivaSalis, Ilaria Gibelli, pubblica un sondaggio sul credo religioso partito per partito. Poi insulta: "Non fa una piega. I cattolici sono i più omofobi, razzisti, maschilisti". Ed è bufera politica x.com