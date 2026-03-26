caporalato nella moda la procura chiede la revoca del commissariamento per valentino bags

La procura di Milano ha presentato al tribunale una richiesta di revoca dell’amministrazione giudiziaria per “Valentino bags”, azienda appartenente al gruppo creato dallo stilista Valentino Garavani, deceduto di recente. La richiesta arriva nel contesto di un’indagine riguardante presunti casi di caporalato nel settore della moda. La decisione sarà presa dal giudice competente.

La società era stata messa in amministrazione giudiziaria nel 2025 e in questi mesi avrebbe fatto un percorso virtuoso per "pulire" la sua filiera da soggetti non rispettosi delle norme La procura di Milano ha chiesto al tribunale la revoca dell’amministrazione giudiziaria per “Valentino bags”, una delle società del gruppo fondato dallo stilista Valentino Garavani, recentemente scomparso. L'azienda, ora di proprietà di una società del Qatar e del colosso francese Kering, si occupa dello sviluppo degli accessori ed era stata posta in amministrazione giudiziaria nel maggio del 2025 su richiesta del pm Paolo Storari, il magistrato che da tempo sta indagando sul caporalato nelle filiere della moda coordinando le indagini dei carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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