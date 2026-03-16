Un importante passo avanti nella trattativa per portare Exequiel Zeballos al Napoli. Durante una trasmissione radiofonica, un noto giornalista ha confermato che il giocatore argentino del Boca Juniors ha accettato l'offerta dei partenopei. La notizia rappresenta un aggiornamento concreto sulla possibile operazione di mercato, che potrebbe portare il giovane talento in serie A.

Arrivano conferme importanti sulla trattativa che porta Exequiel Zeballos al Napoli. Il giornalista Valter De Maggio, durante la trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha confermato che il talento argentino del Boca Juniors ha detto sì ai partenopei. Non è più una voce di corridoio, ma una realtà concreta che prende forma nella strategia estiva di Giovanni Manna. Zeballos dice sì: contratto da 1,6 milioni. La notizia che i tifosi azzurri attendevano è ufficiale. Secondo Valter De Maggio, Zeballos ha già accettato la proposta del Napoli per un contratto quinquennale, con un ingaggio di 1 milione e 600 mila euro annui. Una cifra importante, che riflette le ambizioni del club partenopeo nel rinforzare il proprio attacco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Affare Zeballos, c’è la svolta che interessa al Napoli: arriva l’annuncio

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