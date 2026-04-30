Napoli acquisto a sorpresa dal campionato italiano? Affare da oltre 40 milioni

Il Napoli si prepara al prossimo mercato estivo con l’obiettivo di rafforzare il centrocampo. La società sta valutando un acquisto proveniente dal campionato italiano, con una cifra di oltre 40 milioni di euro. Si tratta di un profilo giovane e già affermato, scelto per rinforzare la rosa. La trattativa sembra avviata, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali.

Il prossimo mercato estivo si preannuncia ricco di manovre per il Napoli, intenzionato a rafforzare il centrocampo con un profilo giovane ma già affermato. Tra i nomi più caldi c’è quello di Manu Koné della Roma, centrocampista dinamico e aggressivo, capace di dare equilibrio e intensità alla squadra. Il suo valore di mercato è stimato tra i 40 e i 50 milioni di euro, cifra che riflette la crescita mostrata nelle ultime stagioni. Sul giocatore, però, non c’è solo il Napoli. Anche l’Inter a segue con attenzione la situazione, vedendo in Koné il rinforzo ideale per aumentare qualità e solidità nella mediana. I nerazzurri potrebbero provare a muoversi con un’offerta economica importante, senza inserire contropartite tecniche, puntando sulla volontà del giocatore e su un progetto tecnico convincente.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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