Capsule Collection per i due compleanni

Una nuova capsule collection è stata creata per celebrare due anniversari significativi: i 110 anni dalla nascita del fondatore di una casa automobilistica e i 60 anni di attività di un’altra azienda. La collezione include articoli ispirati ai traguardi raggiunti nel corso degli anni, con dettagli che richiamano gli anniversari. Entrambe le iniziative sono state presentate in occasione di eventi dedicati, coinvolgendo rappresentanti delle aziende e appassionati. La collezione sarà disponibile in punti vendita selezionati e online.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Perché l’omaggio ai 110 anni della nascita del fondatore della casa automobilistica e ai 60 dell’iconica Lamborghini Miura non sia solo celebrazione ma diventi un momento condiviso, il Museo Ferruccio Lamborghini ha creato una Capsule Collection in edizione limitata, dedicata a collezionisti e appassionati, a chi vuole vivere il proprio mito anche nella quotidianità e a chi condivide lo spirito e la filosofia che animano il mondo del brand. Composta da una T-shirt, un poster, un cappellino e una shopper, la gamma nasce dal perfetto mix tra stile, heritage e autenticità e si ispira ai valori che hanno accompagnato Ferruccio Lamborghini lungo tutto il suo percorso: qualità, carattere e visione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Capsule Collection per i due compleanni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video birthday special outfit collection Sullo stesso argomento Valsport inaugura la stagione con una nuova capsule collectionDa oltre cento anni, Valsport racconta l’evoluzione del mondo delle calzature sportive. Pallacanestro Varese celebra 80 anni con una capsule collection streetwearLa collezione In occasione dell’80° anniversario, Pallacanestro Varese presenta una capsule collection streetwear pensata per portare la passione... BOGGI MILANO CELEBRA LA STORIA DEI MONDIALI FIFA CON UNA CAPSULE COLLECTION DEDICATA ALLE OTTO NAZIONI VINCITRICI Boggi Milano rafforza la propria collaborazione con FIFA e scende in campo in qualità di Official Licensee per la FIF x.com Collection reddit Caraluna x Luisa Beccaria: il racconto del weekend in Sardegna per festeggiare la nuova capsule estiva tra picnic, notti danzanti e abiti scintillantiPer celebrare la nuova capsule collection Caraluna x Luisa Beccaria, siamo stati ospiti per un weekend al Due Lune Puntaldia Resort & Golf tra picnic sul mare, abiti mossi dal vento, tavolate ricopert ... vogue.it IMPERIAL presenta la capsule SS26 con l’illustratrice @che.ansia.sia.con.tePer la primavera estate 2026, il brand bolognese IMPERIAL presenta una capsule collection in collaborazione con l’illustratrice Beatrice Arnaboldi. corrierenazionale.it