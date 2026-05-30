Uno studio ha confermato che le zanzare della specie Aedes aegypti, che trasmettono Dengue, Zika e Chikungunya, sono attratte dal DEET, il repellente più diffuso a base di dietiltoluamide. La ricerca evidenzia che questa sostanza viene riconosciuta come un segnale di pericolo dalla zanzara, ma non garantisce un’efficacia totale. Si consiglia di applicare il repellente correttamente e di seguire le indicazioni per ridurre il rischio di punture.

Roma, 29 maggio 2026 – Le zanzare – almeno la specie Aedes aegypti, che trasmette i virus Dengue, Zika e Chikungunya - rischiano di trovare appetibile il Deet, il repellente più comune a base di dietiltoluamide. Lo rivela uno studio pubblicato sul Journal of Experimental biology dal fisiologo italiano Claudio Lazzari (Università di Tours) e dal biologo francese Clement Vinauger del Virginia Tech negli Usa. Zanzare, chi pungono e cosa le attira. Gli errori da evitare (atex.dam.standard.Video - p.DamVideoScripted) Perché le zanzare possono essere attratte dal repellente Nell’esperimento, i ricercatori hanno scoperto che gli insetti ‘addestrati’ con il repellente, si sono dimostrati attratti dalla mano trattata con questa sostanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Zanzare, come usare i repellenti con efficacia: cosa svela l’ultimo studio

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