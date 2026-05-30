Il Tribunale di Lucca ha condannato a due anni di reclusione l'ex concorrente del Grande Fratello, Yulia Bruschi. La sentenza si riferisce a un procedimento legale avviato circa due anni fa, relativo a fatti che hanno attirato l'attenzione dei media e del pubblico. La decisione è stata comunicata dopo il processo, senza ulteriori dettagli sulle imputazioni o sulle modalità del procedimento.

A distanza di circa due anni dai fatti che hanno fatto discutere pubblico e cronaca, arriva la decisione del Tribunale di Lucca sul caso che riguarda Yulia Bruschi, ex concorrente del Grande Fratello. La vicenda, nata in un contesto privato ma rapidamente diventata mediatica, si chiude oggi con una condanna che riporta al centro l’episodio avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 settembre 2024. Secondo quanto ricostruito, l’episodio sarebbe avvenuto a Lucca durante una lite tra Yulia Bruschi e l’ex compagno Simone Costa, proprio nelle ore precedenti al suo ingresso previsto nel reality. Nel corso della discussione, un bicchiere sarebbe stato lanciato e, frantumandosi, avrebbe colpito l’uomo allo zigomo destro, provocando una ferita profonda e uno sfregio permanente al volto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Yulia Bruschi, ex concorrente del Grande Fratello, condannata a due anni di reclusione

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Yulia Naomi Bruschi, l'ex concorrente del Grande Fratello condannata a 2 anni: ha sfregiato l'ex

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Si parla di: Lucca, concorrente del Grande Fratello sfregiò al volto l’ex compagno: condannata.

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