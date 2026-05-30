Un’ex concorrente del Grande Fratello è stata condannata a due anni e quattro mesi di reclusione per lesioni aggravate nei confronti dell'ex fidanzato. La sentenza riguarda un episodio di violenza che si sarebbe verificato durante la loro relazione. La condanna è stata emessa da un tribunale dopo un procedimento legale avviato nei confronti della donna. La vicenda si è conclusa con questa decisione giudiziaria, senza ulteriori dettagli sui fatti.

L'ex concorrente del Grande Fratello è stata condannata a due anni e quattro mesi per lesioni aggravate ai danni dell'ex fidanzato Simone Costa. Disposta anche una provvisionale immediatamente esecutiva. Si chiude con una condanna il procedimento che vedeva coinvolta Yulia Bruschi, ex concorrente del Grande Fratello. Il Tribunale di Lucca l'ha condannata a due anni e quattro mesi di reclusione per lesioni aggravate nei confronti dell'ex fidanzato Simone Costa, episodio avvenuto nel settembre 2024, pochi giorni prima dell'ingresso della modella nella Casa più spiata d'Italia. La denuncia di Simone Costa e l'accusa contro Yulia Bruschi La vicenda era emersa pubblicamente mentre Yulia Bruschi era ancora una concorrente del reality show. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Yulia Bruschi del Grande Fratello: condannata per lesioni aggravate all'ex fidanzato

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Yulia Naomi Bruschi, l'ex concorrente del Grande Fratello condannata a 2 anni: ha sfregiato l'ex

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