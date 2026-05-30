Yulia Bruschi è stata condannata a due anni e quattro mesi di carcere per lesioni aggravate durante una lite con l’ex. La vicenda, che ha coinvolto anche un programma televisivo, ha attirato l’attenzione pubblica. La condanna si riferisce a un episodio di violenza tra i due, e la sentenza è stata emessa dopo un procedimento giudiziario durato mesi. La vicenda si è sviluppata anche attraverso le cronache della televisione.

Una vicenda giudiziaria complessa, che ha visto anche una vetrina televisiva, quella che ha visto come protagonista Yulia Naomi Bruschi. L’ex concorrente del Grande Fratello è stata condannata a 2 anni e 4 mesi di reclusione per aver ferito il suo ex compagno. Il tutto è avvenuto nel corso di una dura lite, nel corso della quale lui ha subito uno sfregio permanente al volto. La sentenza, emessa con rito abbreviato, riconosce la giovane colpevole di lesioni aggravate e permanenti. Cos’è successo: la lite nel 2024. I fatti risalgono al 12 settembre 2024, a Lucca. Quella sera Yulia Bruschi stava festeggiando il proprio compleanno. Mancava poco alla partenza per il Grande Fratello, e infatti questa vicenda ha trovato spazio anche nella Casa di Cinecittà. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Yulia Bruschi condannata a 2 anni e 4 mesi, lite con l’ex e lesioni aggravate per l’ex GF

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Yulia Naomi Bruschi, l'ex concorrente del Grande Fratello condannata a 2 anni: ha sfregiato l'ex

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