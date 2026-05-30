Un giocatore di golf ha sperimentato un improvviso blocco durante un colpo, lasciando il pallino fermo in posizione. La psicologa sportiva ha spiegato che si tratta di un fenomeno chiamato yips, un cortocircuito che provoca improvvisi blocchi motori. Questo problema può colpire anche atleti di alto livello, impedendo loro di eseguire il tiro come desiderano. La professionista ha aggiunto che è possibile recuperare, anche se il percorso può essere complesso.

Succede all'improvviso. Un gesto eseguito migliaia di volte, affinato negli allenamenti, automatizzato dal corpo, smette improvvisamente di funzionare. Un putt semplice nel golf che non entra più, un servizio nel tennis che perde fluidità, un tiro libero nel basket che diventa innaturalmente difficile. È come se il cervello inviasse un segnale sbagliato al corpo: il movimento si inceppa, diventa rigido, incerto, estraneo. È il fenomeno degli yips, una sorta di cortocircuito tra mente e gesto tecnico che può colpire atleti professionisti e amatori, mettendo in crisi sicurezza e prestazione. Non si tratta di semplice ansia o mancanza di allenamento: dietro questo blocco si intrecciano componenti psicologiche, emotive e neuromotorie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yips: il cortocircuito che manda in tilt il colpo perfetto

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