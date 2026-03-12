Annalisa Imparato è il sostituto procuratore di Santa Maria Capua Vetere. È nota per essere una delle poche toghe che pubblicamente sostiene il

La toga che fa paura alle toghe rosse. Il suo nome è Annalisa Imparato ed è sostituto procuratore di Santa Maria Capua Vetere, oltre a essere apertamente schierata per il "Sì" al prossimo referendum sulla giustizia. Ma perché incute così tanto timore? Semplice: perché nessun suo collega è disposto a sottoporsi a un confronto televisivo con lei. Prendiamo, per esempio, il caso di Silvia Albano. Si tratta del capo di Magistratura Democratica, la corrente più a sinistra delle toghe. Doveva partecipare a un dibattito in tv - a Cinque Minuti da Bruno Vespa proprio con la Imparato -, ma all'ultimo ha dato forfait senza un apparente motivo. Nuovo ospite, stesso epilogo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Chi è Annalisa Imparato, il magistrato per il Sì che manda in tilt le toghe rosse

Articoli correlati

Leggi anche: Quella magistrata del Sì che manda in tilt in No. La Imparato ora decolla

Dopo le toghe rosse, ecco quelle rosa. L’Anm va in tilt sulle pari opportunitàSapete perché? Udite, udite! Per consentire a questo comitato che tra i componenti vi siano anche colleghi di sesso maschile essendo, allo stato,...

Approfondimenti e contenuti su Annalisa Imparato

Discussioni sull' argomento Le toghe rosse in fuga: Albano diserta il duello tv; Annalisa è pronta a tornare, annunciato il suo nuovo singolo: Canzone estiva; Il pm Cascini boomerang per il No, tra gaffe e frasi choc; La generazione che dice Sì – Gli studenti a confronto con il Referendum (11.03.2026).

La magistrata del Sì che manda in tilt in NoLa sinistra giudiziaria fugge dai salotti per l'avvento del sostituto procuratore ... msn.com

Annalisa Imparato, PM della Procura di Santa Maria Capua Vetere e membro del Comitato Sì Riforma, intervenuta a Porta a Porta su Rai 1, ha spiegato perché oggi è necessario affrontare con coraggio il tema del funzionamento della magistratura. Il caso Pal - facebook.com facebook

Le parole del pm Annalisa Imparato sul sistema di potere che vige in magistratura sono da ascoltare con attenzione. E’ questa la giustizia che vogliamo Il 22 e 23 marzo abbiamo l’occasione per ripristinare trasparenza e merito. Votiamo Sì al #Referendum. x.com