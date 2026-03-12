Quella magistrata del Sì che manda in tilt in No La Imparato ora decolla

Una magistrata del Sì ha attirato l'attenzione per aver sostenuto pubblicamente la riforma della giustizia del governo Meloni, scatenando reazioni tra le toghe contrarie. Si tratta di Annalisa Imparato, sostituto procuratore di Santa Maria Capua Venere, che si è schierata a favore della riforma, creando un caso nel mondo giudiziario. La sua posizione ha suscitato discussioni e ripercussioni tra i colleghi.

La pm per il sì che manda in tilt le toghe rosse anti riforma. È diventato un caso quello che vede protagonista Annalisa Imparato (foto), il sostituto procuratore di Santa Maria Capua Venere scesa in campo per sostenere la riforma della giustizia del governo Meloni. E che ormai crea scompiglio tra i big del Fronte del no, al punto da scatenare un fuggi fuggi generale. La prima a sottrarsi al confronto con la Imparato è stata Silvia Albano, il capo di Magistratura Democratica, che ieri avrebbe dovuto partecipare al dibattito tv sul referendum a Cinque Minuti e a Porta a Porta, di Bruno Vespa su Rai1, ma che poche ore prima della messa in onda ha inspiegabilmente annullato la partecipazione e declinato l'invito per qualsiasi altro esponente della sua corrente di sinistra.