yamamoto miki sensei di stile

Un insegnante di stile giapponese è stata accusata di aver copiato disegni di manga senza autorizzazione. La denuncia riguarda diverse opere pubblicate online e stampate, con prove di plagio di personaggi e layout. La controparte ha presentato documenti che attestano la violazione dei diritti d’autore. La causa è in corso presso il tribunale competente.

Intervista «How are you?», il secondo fumetto di Yamamoto Miki, è tra i lavori della mangaka che si potranno ammirare al Coconino Fest (Ravenna 29 maggio-2 giugno) Nell’immaginario collettivo delle lettrici e lettori di fumetto del nostro paese, il fumetto giapponese, che chiamiamo per comodità manga, è generalmente seriale, spesso adolescenziale sia per tematica che per target. In anni recenti grazie all’attenzione di studiosi e fumettisti italiani, il nostro bacino commerciale e così la nostra conoscenza del comic nipponico si è notevolmente arricchita: abbiamo imparato che esistono storie autoconclusive, che molte raccontano anche storie tipiche dell’età adulta, che non tutte parlano d’amore, non tutte sono scritte da autori maschi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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