miki grassi nuovo allenatore del manfredonia futsal

Il Manfredonia Futsal ha comunicato di aver ingaggiato Miki Grassi come nuovo allenatore della prima squadra. La società ha firmato un contratto con l’allenatore, senza specificare la durata o i dettagli economici. Grassi prende il posto del precedente tecnico e si occuperà di preparare la squadra per le prossime competizioni. La comunicazione ufficiale è stata pubblicata tramite canali ufficiali del club.

Il Manfredonia Futsal è lieto di annunciare l’accordo con Miki Grassi come allenatore della prima squadra. Michele Pio (per tutti Miki) Grassi porta a Manfredonia un curriculum di assoluto livello, maturato in svariati anni sui palcoscenici del futsal nazionale. La sua carriera da tecnico è iniziata alla Fuente Foggia (poi Lucera), dove ha percorso l'intera scalata dalla Serie C1 fino all'A2: con il club foggiano ha conquistato una Coppa Italia di A2, raggiunto i quarti di finale nazionali scudetto con l'Under 21 e vinto un campionato regionale. Il suo arrivo al Manfredonia Calcio a 5 corrisponde ad una pagina di storia, con il primo raggiungimento dei playoff di Serie B per i sipontini. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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