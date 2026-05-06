Lancia 120 anni di mito | Miki Biasion e le auto leggendarie a Stroppiana

A Stroppiana si celebra il 120° anniversario di Lancia, un marchio storico nel settore automobilistico. Durante l’evento, sarà possibile ammirare alcune delle auto più iconiche prodotte nel corso degli anni. Miki Biasion, ex pilota e ambasciatore del marchio, sarà presente per mostrare la sua Delta, attirando l’attenzione degli appassionati e degli spettatori con le sue capacità di guida.

? Cosa scoprirai Quali leggendarie vetture Lancia potrai ammirare dal vivo a Stroppiana?. Come potrà Miki Biasion stupire il pubblico con la sua Delta?. Cosa si potrà eleggere tra le auto esposte durante la domenica?. Dove si svolge il tour tra le risaie con mezzi storici?.? In Breve Sabato 23 maggio ore 10:30 convegno Ruote Veloci Cuore italiano presso Fondazione Marazzato. Sabato pomeriggio dimostrazione Lancia Delta Martini con il pilota Miki Biasion. Domenica concorso bellezza automobilistica con oltre 15 vetture iconiche esposte. Sabato tour risaie con mezzi storici verso Cascina Oschiena di Crova. Il 23 e il 24 maggio 2026, lo showroom della Fondazione Marazzato a Stroppiana ospiterà l’evento Ruote Veloci per celebrare i 120 anni del marchio Lancia attraverso un weekend dedicato alla cultura automobilistica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lancia, 120 anni di mito: Miki Biasion e le auto leggendarie a Stroppiana Notizie correlate Leggi anche: Sandro Munari è morto. Addio al Drago, mito dei rally anni ?70. L'omaggio della Lancia: «Ha costruito il nostro mito sportivo nel mondo» 120 anni in zona Cesarini: campione in campo e fuori. La sua Senigallia nel cuore. “E’ ancora un mito”Ancona, 11 aprile 2026 – Lo studioso dell’emigrazione Fiorenzo Santini, di Camerano, appassionato da sempre della vita di Cesarini, che degli... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La leggenda Lancia compie 120 anni: a Stroppiana un fine settimana tra icone del rally e il ritorno in pista di Miki Biasion; Ruote Veloci: la Fondazione Marazzato festeggia i 120 anni del marchio Lancia con un week end di cultura e spettacoli; Roma, 7.500 sensori nascosti tra asfalto e sampietrini: a cosa servono (solo a incassare)?. La leggenda Lancia compie 120 anni: a Stroppiana un fine settimana tra icone del rally e il ritorno in pista di Miki BiasionIl 23 e 24 maggio la Fondazione Marazzato inaugura la terza edizione di Ruote Veloci. In programma un'esposizione di vetture storiche, esibizioni dinamiche e un convegno con esperti del settore per ... msn.com Ruote Veloci: la Fondazione Marazzato festeggia i 120 anni del marchio Lancia con un week end di cultura e spettacoliSabato 23 e domenica 24 maggio i cancelli della sede di Stroppiana si apriranno per per un nuovo evento dedicato al motorismo sportivo ... casalenews.it Miki Biasion - facebook.com facebook