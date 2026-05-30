Blake Monroe ha pubblicato un messaggio sui social rivolto a Rhea Ripley, dopo aver già manifestato interesse per il WWE Women’s Championship. Durante l’ultima puntata di SmackDown, ha inviato un avvertimento diretto alla wrestler. Monroe ha fatto sapere di essere pronto a competere per il titolo femminile della federazione. La sua presenza sui social ha attirato l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori, mantenendo alta l’attenzione sulla storyline.

Blake Monroe ha già messo nel mirino il WWE Women’s Championship e, durante l’ultima puntata di SmackDown, ha lanciato un chiaro messaggio a Rhea Ripley. Successivamente, la nuova arrivata ha rincarato la dose sui social, mettendo la campionessa in guardia. The Glamour is not impressed with @RheaRipleyWWE. @BlakeMonroeWWE pic.twitter.comz6uQ5OedLj — WWE (@WWE) May 30, 2026 Attualmente, Ripley è impegnata nella rivalità con Jade Cargill, che ha sconfitto a WrestleMania 42 conquistando il WWE Women’s Championship. Le due si affronteranno nuovamente a WWE Clash in Italy, dove Ripley difenderà il titolo contro l’ex campionessa. Su Twitter, Monroe ha condiviso una foto tratta dal video promozionale andato in onda a SmackDown, accompagnandola con una breve ma significativa frase: “Sto pensando a Mami”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Rhea Ripley nel mirino di Blake Monroe, arriva l’avvertimento sui social

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