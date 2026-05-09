Durante l’ultima puntata di SmackDown, trasmessa l’8 maggio, si è verificato il ritorno di Jade Cargill, che ha attirato l’attenzione dei fan. La wrestler ha fatto il suo ingresso in modo deciso, lasciando intendere un ritorno forte e deciso. Sul ring, il suo nome è stato associato ancora una volta a quello di Rhea Ripley, con cui sembra esserci un obiettivo in sospeso.

L’episodio dell’8 maggio di SmackDown ha regalato diversi momenti importanti, tra cui il clamoroso ritorno di Jade Cargill. Dopo la sconfitta subita contro Rhea Ripley a WrestleMania, molti si chiedevano quale sarebbe stata la prossima mossa di Jade Cargill. La “ Storm ”, però, ha fatto il suo ritorno questa settimana a SmackDown, intervenendo nel match a sei donne per aiutare le Fatal Influence a ottenere la vittoria contro il team formato da Rhea Ripley, Charlotte Flair e Alexa Bliss. JADE CARGILL IS HERE Following the distraction from @JadeCargill, Fatal Influence picks up the WIN! pic.twitter.comwDN8Y6l0io — WWE (@WWE) May 9, 2026 Al termine dell’incontro, Jade Cargill ha preso di mira Alexa Bliss, fissandola nell’angolo mentre la provocava invitandola a rialzarsi.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Ritorno dominante per Jade Cargill, nel mirino c’è ancora Rhea Ripley

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What will happen THIS SUNDAY at #WrestleMania when Jade Cargill goes one-on-one with Rhea Ripley

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