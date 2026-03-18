Un ex commentatore della WWE ha affermato che il match tra Jade Cargill e Rhea Ripley potrebbe essere a rischio. La sua opinione si basa su considerazioni legate alla gestione creativa del settore. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di analisi sulle ultime decisioni prese dalla direzione. La questione ha attirato l’attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Jonathan Coachman, ex commentatore e personalità della WWE, è da tempo uno dei critici più vocali della gestione creativa di Triple H. Insieme all’ex sceneggiatore Vince Russo, Coachman non ha mai risparmiato giudizi taglienti nel podcast Coach & Bro. Le critiche di Coachman alle capacità al microfono di Jade Cargill. Nell’ultima puntata del programma, Coachman ha sostenuto che la WWE seguirebbe il loro podcast e cercherebbe di smentire le loro opinioni attraverso le scelte creative in TV. Come esempio, ha citato proprio il caso di Jade Cargill: secondo Coachman, che da tempo ne critica le capacità al microfono, la decisione di darle spazio per parlare avrebbe finito per confermare le sue perplessità piuttosto che dissipare i dubbi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Secondo un ex WWE il match tra Jade Cargill e Rhea Ripley sarebbe a rischio

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