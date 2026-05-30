WWE | Kaitlyn parla di un possibile ritorno dopo 8 anni

Notizia in breve

Una wrestler ha annunciato di essere pronta a tornare nel mondo del wrestling dopo otto anni di assenza. La protagonista ha dichiarato di voler riprendere l’attività, senza specificare una data precisa. La sua presenza nel settore è stata molto seguita, e questa possibile riapparizione ha attirato l’attenzione tra fan e addetti ai lavori. La wrestler ha anche condiviso alcuni dettagli sul suo percorso e sulle motivazioni del ritorno.