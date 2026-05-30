WWE | Kaitlyn parla di un possibile ritorno dopo 8 anni
Una wrestler ha annunciato di essere pronta a tornare nel mondo del wrestling dopo otto anni di assenza. La protagonista ha dichiarato di voler riprendere l’attività, senza specificare una data precisa. La sua presenza nel settore è stata molto seguita, e questa possibile riapparizione ha attirato l’attenzione tra fan e addetti ai lavori. La wrestler ha anche condiviso alcuni dettagli sul suo percorso e sulle motivazioni del ritorno.
Se c’è una cosa che nel wrestling non manca mai sono i ritorni. Nel corso degli anni ne abbiamo visti sempre molti, sia tra gli uomini che tra le donne. In ultimo abbiamo visto il ritorno in pompa magna di Paige a WrestleMania, culminato con la vittoria dei titoli di coppia femminili con Brie Bella. Tra Paige ed AJ Lee che ha recentemente concluso un breve stint di ritorno, un altro nome di quegli anni che viene a volte nominato dai fan è quello di Kaitlyn, lontana dal ring WWE da circa 8 anni. Parlando al podcast Rewind Recap Relive, le è stato chiesto se i fan WWE possono aspettarsi di rivederla nella compagnia, magari per un evento speciale come la Royal Rumble. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Former Divas Champion Kaitlyn hints at possible WWE return and fans are going wild!
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