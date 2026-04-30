WWE | AJ Lee fuori dalle storyline dopo WrestleMania 42 possibile ritorno a SummerSlam

Dopo la sconfitta contro Becky Lynch a WrestleMania 42, AJ Lee si è allontanata dalle storyline principali della federazione. La lotta tra le due, durata circa sette mesi con alcune pause, si è conclusa con il ritiro del titolo femminile. Al momento, non ci sono apparizioni pubbliche dell’atleta nelle recenti puntate del programma, ma si parla di un possibile ritorno in vista di SummerSlam.

A WrestleMania 42, andato in scena all’inizio di questo mese, AJ Lee ha perso il Women’s Intercontinental Title contro Becky Lynch, chiudendo così la faida durata sette mesi (con molte pause) tra le due. Stando alle ultime indiscrezioni, la tre volte Divas Champion non tornerà a comparire nella programmazione WWE nell’immediato futuro. L’indiscrezione di Wrestlevotes Radio: nessun piano creativo nel breve periodo. Giovedì, durante Wrestlevotes Radio su Fightful Select, è stato riferito che, secondo una fonte interna alla WWE, al momento i piani creativi per AJ Lee sono effettivamente conclusi. La compagnia spera comunque che la wrestler possa tornare prima o poi sul ring per essere coinvolta in nuove storyline, e in molti, dietro le quinte, guardano a SummerSlam come possibile palcoscenico per il suo rientro.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: AJ Lee fuori dalle storyline dopo WrestleMania 42, possibile ritorno a SummerSlam Notizie correlate WWE: Sconfitta a WrestleMania 42, AJ Lee valuta un periodo di stopWrestleMania 42 ha infiammato l’Allegiant Stadium di Las Vegas, e come sempre al “grandest stage of them all” può succedere di tutto: le conseguenze... AJ Lee assente: preoccupa per WrestleMania 42Il panorama di WrestleMania 42 punta i riflettori su AJ Lee, con la certezza di un match contro Becky Lynch per il Women’s Intercontinental... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: AJ Lee lascia la WWE, il messaggio d’addio dopo WrestleMania 42; Una stella della WWE accenna a un grande ritorno. WWE: AJ Lee fuori dalle storyline dopo WrestleMania 42, possibile ritorno a SummerSlamA WrestleMania 42, andato in scena all'inizio di questo mese, AJ Lee ha perso il Women's Intercontinental Title contro Becky Lynch, chiudendo così la faida durata sette mesi (con molte pause) tra le d ... zonawrestling.net AJ Lee in WWE, le ultime novitàDopo aver salutato la WWE, nelle scorse ore, sono arrivate delle novità sullo status di AJ Lee con la compagnia si Stamford ... spaziowrestling.it 30 Denari. . Fuori ORA il video ufficiale Special guest: Federica Lee Querizia Garenna dei Les Longs Adieux La sua voce ha donato nuove sfumature, profondità e tensione emotiva a un testo già carico di significato, rendendolo ancora più vivo e potente. - facebook.com facebook