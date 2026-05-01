Dopo quasi tre anni di assenza, Lacey Evans potrebbe tornare a calcare il ring. La wrestler, che aveva lasciato la WWE nel 2023, sembra essere in fase di preparazione per un possibile ritorno. Al momento, non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle date o sui piani futuri, ma il suo nome circola tra le voci di un possibile rientro nelle prossime settimane.

Lacey Evans potrebbe essere pronta a tornare sul ring per la prima volta dopo il suo addio alla WWE nel 2023. E a convincerla non sarebbe stato un promoter o un contratto allettante, ma sua figlia. Dopo aver dichiarato più volte di non sentire la mancanza del wrestling e di non avere alcuna fretta di tornare sul ring, Evans ha ora lasciato intendere sui social che un ritorno potrebbe davvero essere nei suoi piani, quasi tre anni dopo il suo ultimo match. Attraverso Instagram, la wrestler ha pubblicato una foto accompagnata da una didascalia che spiega cosa le abbia fatto cambiare idea. Tutto sarebbe nato da una conversazione con sua figlia Sunny: “ Sunny: ‘Mamma, tu eri una wrestler.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Possibile ritorno in vista per Lacey Evans dopo quasi tre anni fuori dal ring

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