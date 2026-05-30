WWE | JBL spinge perchè la compagnia collabori con la NJPW

Notizia in breve

Una notizia di pochi giorni fa ha annunciato che JBL ha promosso una collaborazione tra la WWE e la NJPW. La proposta è stata avanzata pubblicamente e ha coinvolto discussioni tra i vertici delle due aziende. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle modalità di collaborazione o sui tempi di eventuali sviluppi. La notizia ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.