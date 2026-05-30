WWE | JBL spinge perchè la compagnia collabori con la NJPW
Una notizia di pochi giorni fa ha annunciato che JBL ha promosso una collaborazione tra la WWE e la NJPW. La proposta è stata avanzata pubblicamente e ha coinvolto discussioni tra i vertici delle due aziende. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle modalità di collaborazione o sui tempi di eventuali sviluppi. La notizia ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.
Una notizia di pochi giorni fa che ha sicuramente rappresentato un altro importante colpo di scena all’interno del panorama del pro wrestling, stavolta sponda giapponese, è stato sicuramente il cambio di proprietà della New Japan Pro Wrestling, storica federazione fondata nel 1972 da Antonio Inoki e secondo molti compagnia leader del puroresu. Come facilmente prevedibile, una notizia del genere ha sollevato molti commenti da diverse personalità del settore, ed anche il buon vecchio JBL ha voluto dire la sua. Parlando con Bruce Prichard al suo podcast Someting To Wrestle, JBL ha reagito al cambio di proprietà della NJPW, diventata una sussidiaria di TV Asahi, dopo che Bushiroad, la compagnia proprietaria della federazione, ha ceduto le quote appunto a TV Asahi e CyberAgent. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
JBL Reveals Major Concern About Gunther
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